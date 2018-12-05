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В Генштабе пригрозили сделать целями страны с ракетами США из-за договора РСМД

5 Декабря 2018 в 12:48
В Генштабе пригрозили сделать целями страны с ракетами США из-за договора РСМД
В случае отмены Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) страны, в которых базируются ракеты США, будут признаны потенциальными целями для ответного удара со стороны РФ. Об этом в среду, 5 декабря, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе, сообщает РИА Новости. 

«Вы, как военные профессионалы, должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России»,— заявил Герасимов. 

Он также подчеркнул, что выходя из договора РСМД США ставят под угрозу стабильность в мире, и назвал деструктивной попытки Вашингтона удержать свою «доминирующую роль» на мировой арене. 

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Герасимов отметил, что Россия, предпринимая ответные меры, не увеличивает численность Вооруженных сил и не ввязывается в гонку вооружений. 

Ранее в беседе с НСН экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО Айтеч Бижев рассказал, как Россия может отреагировать на выход США и договора РСМД. «Первым ударом вывести их из строя, чтобы они не могли взлететь, вплоть до высадки десанта и уничтожения их на месте или [поразить] высокоточным оружием – у нас в этом плане всё хорошо, есть чем ответить», - сказал он. 

Напомним, что накануне глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США готовы выйти из договора РСМД через 60 дней, так как Россия якобы не выполняет свои обязательства по этому соглашению. 
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