В «Газпроме» раскрыли причину ухода топ-менеджеров

Заместители председателя правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Так объяснил их уход из концерна ещё один зампред правления холдинга Андрей Круглов, сообщает ТАСС. Пояснения он дал на Дне инвестора компании в Гонконге, уточняет Ura.ru .

По словам Круглова, ему нечего добавить к той информации, которая была распространена в официальном сообщении о перестановках в руководстве «Газпрома». Об отставке Медведева и Голубева стало известно накануне. Соответствующее решение принял совет директоров компании, отмечает РЕН ТВ . Уточнялось, что Медведев приступит к работе в футбольном клубе «Зенит» из Санкт-Петербурга. Теперь уже бывшего топ-менеджера «Газпрома» назначили на днях президентом и гендиректором питерской команды.

Вместе с отставкой Медведева и Голубева объявлено об уходе Всеволода Черепанова с должности начальника департамента 307 (добыча газа, газового конденсата и нефти). Однако он продолжит карьеру в «Газпроме» на другом посту.