Экс-генпрокурор призвал к проверкам в прокуратуре по делу Арашуковых

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Валентин Степанков заявил НСН, что на проверках в СК Карачаево-Черкесии следствие не остановится.

Первый замглавы управления СК по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) Казбек Булатов подал в отставку накануне проверки, инициированной по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина в рамках уголовного дела против сенатора от КРЧ Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщается на сайте ведомства. Проверка проводится в отношении руководства СК КЧР, ряд сотрудников вызван в Москву.

Бывший Генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН не исключил, что отставка Булатова связана с делом Арашукова. Однако, по его мнению, следствие не ограничится только проверками, есть вероятность, что будут найдены нарушения в работе следователей.

«Я думаю, что руководитель, понимая, в каком разрезе оценивается его деятельность, если даже и не получил намёка, что ему надо покинуть свою должность, то сам решил, что лучше это сделать по добру, по здоровому. В то же время, понимая, насколько эти события получили широкую огласку и пристальное внимание общественности, я думаю, здесь не остановятся только на служебных выводах. Вполне возможно, что могут найти и признаки того или иного должностного преступления со стороны следственных работников Карачаево-Черкесии. Он нашёл отдушину в том, что подал в отставку, но я думаю, что точка на этом не поставлена», - заявил Степанков.

По его словам, в деле об убийствах, в причастности к которым обвиняют Арашукова, вызывает вопросы позиция прокуратуры. Теперь разобраться в расследовании давних дел, по его мнению, предстоит и следователям, и прокуратуре.

«Конечно, удивляет позиция прокуратуры, которая тоже должна была ознакомиться с теми материалами дела и давать оценку, насколько полно проводилось расследование, справедливо ли оно приостанавливалось. Но это вопрос прошедший. Сейчас СК обязан оценить работу своих следователей. Я считаю, что и Генпрокуратуре надо провести служебное расследование и оценить состояние прокурорского надзора над этими делами, которые на протяжении целого ряда лет создавали в общественном сознании ощущение несправедливости», — заключил Степанков.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Там же его лишили неприкосновенности. В тот же день было принято решение о его аресте на два месяца. Самый молодой сенатор обвиняется в причастности к заказным убийствам 2010 года, а также давлении на свидетеля и участии в преступной группировке. Позже был арестован его отец, гендиректор «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков по подозрению в причастности к хищениям газа на 30 миллиардов рублей.







