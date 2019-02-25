Ротация из-за удара Арашукова: Эксперты о кадровых перестановках в «Газпроме»

Эксперты в эфире НСН разошлись во мнениях, комментируя возможную связь увольнений в компании с громким делом о хищении нескольких десятков миллиардов рублей.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер уволил своих заместителей Александра Медведева и Валерия Голубева. От должности освобожден также начальник департамента добычи Всеволод Черепанов. Уточняется, что Черепанов продолжит работу на другой должности в группе «Газпром». Медведев сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в «Зените», уточнили в компании. В пятницу, 22 февраля, он был назначен на посты президента и гендиректора футбольного клуба, пишет РБК. Кто заменит Медведева и Голубева, в компании не сообщается, их возможными преемниками эксперты называют Елену Бурмистрову и Павла Одерова.

Изменения в составе правления «Газпрома» произошли на фоне скандала с делом отца и сына Арашуковых. Следствие считает советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. создателем объединенной преступной группировки и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Его сын Рауф, сенатор Совета Федерации подозревается в убийстве двух человек и участии в преступной группировке.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, которое он высказал в эфире НСН, представители руководства «Газпрома» не могли не быть в курсе схем хищения газа на Северном Кавказе.

«Я думаю, что в первую очередь это связано с ротацией кадров. И Медведев, и Голубев давно находятся в "Газпроме", являясь членами правления около 10-15 лет. Я бы не связывал это с конкретными делами. Если, например, с внутренним рынком еще можно как-то соединить, то с внешним точно нет. Это события, которые идут одновременно, но не связаны между собой. Происходит ротация людей, они идут вверх по иерархической лестнице, вряд ли "Газпром" заинтересован в получении какого-то варяга, не знакомого этой системе. Поэтому будут назначаться уже знакомые этой системе люди», - прокомментировал эксперт.

В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в диалоге с НСН выразил не столь категоричную точку зрения. Он считает, что дело Арашуковых бросает тень и на компанию, и на руководство «Газпрома». А наказание кто-то понести должен.

«Я думаю, с Арашуковыми можно прослеживать связь, но не как наказание виновных за существование подобной схемы, тем более на протяжении множества лет. Вся эта история гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, она бьет по имиджу "Газпрома" и Миллера. Действительно, имея 31 миллиард сворованных денег, что вменяется в вину Арашуковым, руководство компании должно было видеть странность в этих процессах на Северном Кавказе. Сейчас стоит вопрос, кто должен нести ответственность», - отметил он.

Собеседник НСН предположил, что компания не понесла бы большой урон из-за истории с воровством денег на Кавказе, но благодаря этому в «Газпроме» появилась возможность провести ряд внутренних перестановок.

«Голубев и Медведев – довольно самостоятельные и мощные фигуры в структурах «Газпрома». Я думаю, в какой-то степени Миллер решил отвести гром от себя в сторону других тяжеловесов в менеджменте компании. Голубев курировал внутренний рынок газа, в этом плане он может понести ответственность, Медведев все же отвечает за экспортные направления, его сложнее привязать к делу Арашуковых. Я думаю, он стал в какой-то степени жертвой внутренних интриг «Газпрома», под шумок решили его подвинуть, назначив Бурмистрову, которая является человеком, стоящим ближе к Миллеру, чем Медведев. Не исключено, что за вывеской этих скандалов решается история борьбы в самом «Газпроме», - добавил он.

Ранее сообщалось, что служба экономической безопасности ФСБ РФ раскрыла схему хищения газа советником гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз» Раулем Арашуковым. По данным ФСБ, вместе с сообщниками он организовал поставку газа фиктивным абонентам и отражал его в отчетности как потерянный. Далее «Газпрому» передавался отчет о потерях и говорилось о невозможности взыскать долг по газу с абонентов. Объем «потерь» составил 27,5 миллиарда рублей. Украденный газ члены преступной группировки продавали юридическим и физическим лицам, а также поставляли на собственные объекты.