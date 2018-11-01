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В деле об изнасиловании в Уфе появился новый свидетель

1 Ноября 2018 в 16:49
В деле об изнасиловании в Уфе появился новый свидетель

Дознаватель МВД из Уфы, которая обвинила трех высокопоставленных сослуживцев в изнасиловании, в ночь инцидента пришла в кабинет руководителя не одна. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Республики Башкортостан, ее сопровождала подруга. Девушка в настоящее время принимает участие в проведении следственных действий. Предоставивший эти подробности источник предложил детально разобраться в деле перед тем, как оценивать ситуацию.

Ранее в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина пообещала помочь изнасилованной полицейскими дознавательнице. Она рассказала, что в силовых ведомствах домогательства к женщинам сотрудницам и подчиненным стали обычным делом.

Изнасилованная тремя полицейскими дознаватель оказалась дочкой высокопоставленного сотрудника Росгвардии, сообщает Ura.ru.


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