В деле об изнасиловании в Уфе появился новый свидетель

Дознаватель МВД из Уфы, которая обвинила трех высокопоставленных сослуживцев в изнасиловании, в ночь инцидента пришла в кабинет руководителя не одна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Республики Башкортостан, ее сопровождала подруга. Девушка в настоящее время принимает участие в проведении следственных действий. Предоставивший эти подробности источник предложил детально разобраться в деле перед тем, как оценивать ситуацию.

Ранее в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина пообещала помочь изнасилованной полицейскими дознавательнице. Она рассказала, что в силовых ведомствах домогательства к женщинам сотрудницам и подчиненным стали обычным делом.

Изнасилованная тремя полицейскими дознаватель оказалась дочкой высокопоставленного сотрудника Росгвардии, сообщает Ura.ru.