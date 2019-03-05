Универсиада научит красноярцев обращаться с отходами

Во время Универсиады в Красноярске впервые наладили раздельный сбор мусора. На спортивных объектах Игр, на прилегающих к ним территориях, в парке Универсиады контейнеры теперь стоят парой: один предназначен для пластика, другой – для органического мусора, сообщает «ФедералПресс».

По словам директора ООО «Красноярская рециклинговая компания»– регионального оператора по обращению с ТКО Ильи Ильина, «за три года мы должны вовлечь в переработку до 60 % отходов. Для сравнения: сейчас на переработку идет всего 8 %».

Часть отходов отвозят на полигоны, там его просто зарывают. Часть – в сортировочные центры, например, на предприятие «Океан», где его видят как сырье для новых производств.

Отходы перерабатываются по-разному. Промышленные гидравлические прессы утрамбовывают. Дробильные аппараты измельчают отходы до размеров новогоднего конфетти. Дальше сырье уходит потребителям – предприятиям, которые из него выпустят новую продукцию. Работает красноярская компания с заводами, расположенными в Новоалтайске, Перми, Новосибирске, Уфе.

Одно из предприятий, куда «Океан» отправляет подготовленное сырье, – Дивногорский завод полимерных изделий. Здесь принимают отходы еще у десяти красноярских компаний, а также практически у всех предприятий, работающих в Дивногорске.

«За месяц мы перерабатываем 100 тонн сырья. Расходятся наши товары по всей стране, идут и на экспорт. Буквально на днях отправили несколько партий – одну во Владивосток, другую в Краснодарский край, третью в Казахстан», – сообщил директор завода Анатолий Бекмурзаев.

Все участники этой цепочки по обеспечению «второй жизни» мусору уверены, что скоро раздельный сбор коммунальных отходов станет нормой по всей стране.