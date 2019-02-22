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Россияне будут платить за вывоз мусора десятки миллиардов

22 Февраля 2019 в 20:11
Россияне будут платить за вывоз мусора десятки миллиардов

Граждане России, без учета москвичей, заплатят региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 млрд руб. в год, подсчитала Finexpertiza. В среднем по стране это 1225 рублей с человека, передает РБК.

В расчетах не учитывались скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.

В реформу уже вошло 70 регионов, оставшиеся должны включиться в нее до конца текущего года. По его словам, исключение до 2022 года получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Но Севастополь решил не пользоваться отсрочкой.

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин потребовал избавиться от «мутных» структур в сфере переработки мусора и не допустить необоснованного роста тарифов.

Ранее компания «Лаборатория машинного обучения» сообщила, что разрабатывает систему сортировки мусора на базе нейросетей. Комплекс будет состоять из вычислителя, который сможет распознавать все виды твердых отходов и манипулятора, который будет сортировать отходы. По предварительным данным, система будет работать в шесть-семь раз быстрее человека. Предполагается, что ее использование поможет снизить нагрузку на систему фильтрации воздуха, а также уменьшить стоимость эксплуатации предприятия.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН заявил, что планы разработчиков похожи на сюжет фантастического фильма.

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