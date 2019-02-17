Украинский кандидат в президенты перепутал программу Гитлера и свою

Сергей Каплин, кандидат на должность президента Украины, спутал официальную программу Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), которую возглавлял Адольф Гитлер, и свой собственный план. Об этом сообщил в Facebook телеведущий программы Hate Night Live Юрий Гудименко.

Журналист решил проверить кандидата на знание его собственной программы, 20 минут в эфире зачитывая положения программы НСДАП.

«Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам», — рассказал Гудменко.

Когда кандидат в президенты Каплин узнал о том, что его разыграли, сказал, что «возможно» тезисы программ «совпадают», пишет Газета. ru

Ранее Верховная рада приняла закон, согласно которому россиянам и лицам, предложенным Москвой, запрещено участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора. Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что отказ Украины не только противоречит всем международным нормам, но и может сыграть против Киева.