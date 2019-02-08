Дипакадемия: Отказ от российских наблюдателей обернётся против Украины

ФОТО: pixabay.com

Дипломат заявил НСН, что Россия, в свою очередь, соблюла все нормы, решив не направлять наблюдателей из соображений безопасности.

Россия не будет направлять своих представителей в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за выборами президента на Украине из соображений безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИДа, опубликованном на сайте ведомства.

Также отмечается, что ранее поступивший отказ Киева в аккредитации российским наблюдателям является грубым нарушением международных норм и стандартов БДИПЧ.

«Киевские власти, по сути, “вытерли ноги” об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами», — говорится в сообщении.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что отказ Украины не только противоречит всем международным нормам, но и может сыграть против Киева.

«Украина виновата. Она нарушила права России: чтобы были наблюдатели с её стороны. Потенциально, да, [это может стать аргументом для ОБСЕ против объективности украинских выборов]. Тут много субъективных факторов: какая комиссия будет, в каком составе она будет рассматривать. Какие-то аргументы могут перевесить, какие-то нет. Но сам факт может выступать знаком того, что не все страны, которые бы хотели принять участие в наблюдении за процессом выборов, имели такую возможность. Поэтому тут 100% нарушение прав России, с одной стороны. А с другой, этот факт может обернуться и против Украины», — рассказал Иван Сурма.

Также он добавил, что Российская Федерация соблюла все нормы, несмотря на свой отказ направить представителей дипмиссии на Украину. По его словам, соображения безопасности являются уважительной причиной в данном случае. Более того, из этих же побуждений в аналогичных случаях отказываются от участия в наблюдении и США, и европейские страны.