Украине прогнозируют распад

Победа Петра Порошенко на президентских выборах может привести к катастрофическим последствиям, заявил кандидат на пост президента, депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Война не закончилась, 9 миллионов работоспособного населения проголосовала ногами, экономика в глубоком пике, мы поссорились со всеми соседями. Ещё пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное одеяло», — цитируют политика украинские «Вести».

По словам Мураева, действующий президент «делает всё, чтобы разбудить большой пожар», разделяя украинцев «по языку, истории и вере», передает RT.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта. За пост будут бороться рекордное число кандидатов – 44. Среди них действующий президент Петр Порошенко. Однако, рейтинг симпатий украинцев возглавляет артист и шоумен Владимир Зеленский.

Ранее Верховная рада приняла закон, согласно которому россиянам и лицам, предложенным Москвой, запрещено участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах на Украине ради «минимизации рисков и угроз вмешательства» страны-агрессора.

Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН заявил, что отказ Украины не только противоречит всем международным нормам, но и может сыграть против Киева.