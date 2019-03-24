Украинские журналисты заподозрили Порошенко в убийстве брата

Журналисты украинского телеканала «1+1» опубликовали новое расследование о коррупционных схемах с участием действующего президента Петра Порошенко и его возможной причастности к заказным убийствам. Молдавский источник предоставил копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012 года, в котором сказано, что Порошенко организовал ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996 по 2004 год ряд особо тяжких преступлений, такие как мошенничество и хищения в особо крупных размерах. Кроме того, есть подозрения и в организации убийства Михаила Порошенко – родного брата нынешнего президента Украины.

Ранее политический блок «Оппозиционная платформа - За жизнь» обвинил президента Украины Петра Порошенко в развале страны и призвал его покаяться на коленях перед украинцами за принесенные им страдания. В заявлении, опубликованном на сайте блока, отмечается, что за пять лет Порошенко так и не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. При нем началась война в Донбассе, унесшая тысячи жизней. По данным блока, жилищно-коммунальные тарифы с 2013 по 2018 год выросли в среднем на 745 процентов, на 1080 процентов на газ, на 1220 процентов на отопление и горячее водоснабжение.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал НСН о результатах политики сознательного грабежа Украины команды президента Петра Порошенко. По его мнению, катастрофическая ситуация в стране создана искусственно – нищими людьми легче управлять и отнять политическую свободу.