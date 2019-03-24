Порошенко пригрозили публичным покаянием на коленях

Политический блок «Оппозиционная платформа - За жизнь» обвинил президента Украины Петра Порошенко в развале страны и призвал его покаяться на коленях перед украинцами за принесенные им страдания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте блока. В нем отмечается, что за пять лет Порошенко так и не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Более того, при нем началась война в Донбассе, унесшая тысячи жизней. По данным блока, жилищно-коммунальные тарифы с 2013 по 2018 год выросли в среднем на 745 процентов, на 1080 процентов на газ, на 1220 процентов на отопление и горячее водоснабжение.

Накануне сообщалось, что Петр Порошенко сделал заявление о встрече украинских политиков с Медведевым. Президент Украины заявил, что переговоры лидера движения «Украинский выбор — Право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером направлены против Украины. Речь на встрече шла о поставках газа на Украину и торгово-экономическим сотрудничестве между странами. Медведчук, выступая на телевидении, также заявил, что в случае масштабных фальсификаций «Оппозиционная платформа - За жизнь» объявит о непризнании результатов голосования. Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта.