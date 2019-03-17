Украинская журналистка узнала, скучает ли Крым по Украине

Автор блога на украинском портале «Страна.ua» Олеся Медведева побывала в Крыму, чтобы узнать, как изменилась республика за последние пять после присоединения территории к России. Девушка сняла на полуострове три сюжета, пишет Газета.ру.

Еще в первом выпуске своей программы журналистка заявила, что россияне на территории Крыма «окончательно окопались». Она отметила, что республика уже полноценно живет по законам России. Кроме того, в одном из сюжетов Медведева сообщила, что за пять лет Москва вложила в Крым больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

Среди недостатков новых порядков в Крыму украинская журналистка назвала необходимость следовать законам. В том числе, она посетовала на то, что теперь гражданам приходится платить налоги, чего раньше не было и даже считалось дурным тоном в Украине. Это, по ее мнению, «непривычно и неудобно» для представителей малого бизнеса республики.

В результате своего визита в Крым, украинская журналистка пришла к выводу, что жители полуострова на самом деле хотят быть частью России. Однако, Медведева не исключила, что крымчане могут ностальгировать по Украине. Правда речь идет о государстве, которое «закончилось» в 2013 году. Украина 2019 года, по ее мнению, является «чужой для крымчан страной».

На такое высказывание украинской журналистки отреагировал на своей странице в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. Он заявил, что у жителей Крыма не может быть ностальгии по Украине:

« Журналистка с Украины не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине. А с чего бы ей быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!», - сообщил Пушков.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который сообщил, что Крым с 2014 года «стал более украинским», чем был до этого.