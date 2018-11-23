Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США

В 2019 году Украине нужно потратить порядка 418 млрд гривен на погашение и обслуживание внутренних и внешних долгов, заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Предстоящие выплаты станут «вызовом» для государственного бюджета 2019 года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов. По его словам, эти займы были взяты в период в 2005-2013 годах.

Ранее НСН сообщала, что перед принятием государственного бюджета депутаты Верховной рады «очень хорошо употребляли» алкогольные напитки. Нетрезвое состояние не помешало депутатам принять госбюджет на 2019-ый год. Проект утвердили с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Решение поддержали 240 парламентариев.

Также НСН сообщала, что с 1 ноября стоимость газа на Украине увеличилась на 23 процента. В течение 2019 года ожидается рост еще на 44%. Повышение цен на газ было одним из условий Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Киевом.

