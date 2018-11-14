Экс-депутат Рады: Порошенко бессилен перед замерзающими украинцами

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Владимир Олейник в эфире НСН спрогнозировал рост протестов в Украине на фоне проблем с поставками тепла в жилые дома из-за долгов «Нафтогазу».

В Киеве проходят митинги из-за отсутствия тепла в жилых домах. Протестующие перекрыли центр города с требованием обеспечить квартиры отоплением, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что несколько десятков крупных городов Украины остались без тепла из-за больших задолженностей газовых компаний перед «Нафтогазом».



Катастрофой, которую украинская власть сотворила собственными руками, назвал обстановку в стране экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, порядка 2 млн жителей остались без отопления. «Чем ниже будет температура в квартирах, тем выше будет градус недовольства на улице. В больших городах люди не имеют ни тепла, ни горячей воды. Это не техногенные катастрофы, когда можно объяснить отсутствие отопления зимой или каким-то еще сезонным явлением. Эту катастрофу власть сама сотворила своими же руками. У людей нет другого выхода. Они объединяются, выходят на улицы, начинают перекрывать железные дороги, автострады», - отметил Владимир Олейник.

Рост тарифов на газ на условиях Международного валютного фонда, который оказывает Киеву финансовую помощь, экс-депутат Рады назвал «геноцидом против народа». «В 2013 году тысяча кубов газа, которые оплачивали украинцы в пересчете на рубли стоили 6-7 тысяч рублей. После подъема цен на газ по требованию МВФ цена на газ выросла до 23 тысяч. Это неподъемные платежи при том, что пенсии и зарплаты уменьшились», - отметил собеседник НСН.

Перед протестующими жителями, оставшимися без тепла в начале зимнего сезона власть будет бессильна, считает экс-депутат Рады. «Власть с этим ничего не сделает. Полицейские, которые будут направлены на то, чтобы обуздать эти бунты, тоже сидят в холодных квартирах. Им просто запрещено по закону выходить на митинги, а так они будут солидарны с протестующими, - заявил Владимир Олейник. - Каждый день это гвоздь в гроб Порошенко. Люди ненавидят его. Посмотрим, чем это закончится в результате так называемых выборов».

Отметим, что с 1 ноября стоимость газа на Украине увеличилась на 23 процента. В течение 2019 года ожидается рост еще на 44 процента. Повышение цен на газ было одним из условий Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Киевом. Украинское правительство, объявляя о новых расценках на топливо с 1 ноября 2018 года, заявило, что МВФ требовал повысить цены на 60% процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте.