«Наливали и употребляли»: Как Рада бюджет Украины принимала

Перед принятием государственного бюджета депутаты Верховной рады «очень хорошо употребляли» алкогольные напитки. Как пишет RT, ссылаясь на сообщение УНИАН, об этом заявил их трезвый коллега Юрий Левченко.

По его словам, в сессионном зале Рады «первое, что ощущается, — перегар в воздухе».

Между тем, как отмечает Ura.ru, нетрезвое состояние не помешало депутатам принять госбюджет на 2019-ый год. Проект утвердили с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Решение поддержали 240 парламентариев.