Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что вместе с союзниками планирует захватить Москву. Он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook фотографию приглашения от Союза транспортников России прислать представителя на круглый стол. Омелян написал, что обязательно пришлют кого-то, но на танке и вместе с союзниками.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил НАТО с юбилеем. «Альтернативы вступлению в НАТО у Украины нет», заявил он, поздравляя Североатлантический альянс с семидесятой годовщиной его создания на своей странице в соцсети. В августе Омелян заявлял, что прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу Украине, отмечает RT.