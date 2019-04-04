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Порошенко поздравил НАТО с юбилеем

4 Апреля 2019 в 22:25
Порошенко поздравил НАТО с юбилеем

«Альтернативы вступлению в НАТО у Украины нет», заявил на своей странице в «Фейсбуке» Петр Порошенко, поздравляя Североатлантический альянс с 70-й годовщиной его создания.

Порошенко отметил, что Украина продолжает двигаться по пути сближения с НАТО и готова приступить к выполнению Плана действий по членству в альянсе, передает «Синьхуа».

В конце 2014 года Украина отказалась от своего внеблокового статуса и взяла курс на сближение с НАТО. В феврале этого года Верховная рада внесла в конституцию поправки, закрепляющие стремление страны стать членом альянса.

4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) был подписан Североатлантический Договор. Договор создавал систему коллективной безопасности. Все стороны обязывались коллективно защищать любого участника договора, на которого будет совершено нападение. Соглашение между странами окончательно вступило в силу 24 августа 1949 года после его ратификации.

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