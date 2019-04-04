Ученые предупредили о риске вымирания дельфинов

Специалисты Цюрихского университета установили, что «уровень выживаемости» дельфинов снизился после 2011 года на 12%. Ученые исследовали популяцию этих морских животных в заливе Шарк на северо-западе штата Западная Австралия. Как считают специалисты, долгосрочные последствия потепления климата будут гораздо более губительными для обитателей морей и океанов, чем считалось ранее. По их данным, повышение температуры воды более чем на 4 градуса оказывает губительное воздействие на репродуктивные способности дельфинов.

Ранее сообщалось, что команда Кусто приедет спасать российских касаток, которые временно содержатся в приморской бухте Средняя. Визит Жан-Мишель Кусто - сына известного океанографа Жака-Ива Кусто, а также его команды запланирован на 5 апреля. Уточняется, что Фонд Кусто привлек к работе по «китовой тюрьме» самых крупных мировых экспертов в «реабилитации и выпуске китообразных». Ученые и экологи выступают категорически против существования Центра реабилитации морских млекопитающих в Приморском крае, о создании которого власти региона сообщили накануне. По мнению экспертов, тюрьма для морских животных должна быть закрыта навсегда.