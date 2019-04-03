Команда Кусто приедет спасать российских касаток

Исследователь Жан-Мишель Кусто приедет в Россию, чтобы посетить "китовую тюрьму", которая находится в Приморье. Об этом сообщил руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын, пишет РЕН ТВ.

Визит сына известного океанографа Жака-Ива Кусто и его команды запланирован на 5 апреля. Уточняется, что Фонд Кусто привлек к работе по «китовой тюрьме» самых крупных мировых экспертов в «реабилитации и выпуске китообразных».

Также Лисицын уточнил, что ученые и экологи выступают категорически против существования Центра реабилитации морских млекопитающих в Приморском крае. О его создании власти Приморья сообщили накануне. Лисицын сообщил, что тюрьма для морских животных должна быть закрыта навсегда, отмечает «Свободная пресса».

Ранее директор АНО «Приморский центр подводных исследований» Евгений Полухин рассказал НСН, об устройстве «китовой тюрьмы».

