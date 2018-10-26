Трамп заявил об аресте отправителя почтовых бомб

Американские спецслужбы арестовали подозреваемого в рассылке бомб по почте в США, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в США неизвестные рассылают политикам подозрительные посылки с самодельными бомбами. Секретная служба США перехватила взрывные устройства в почтовых отправлениях, адресованных семьям двух бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона. Последнее взрывное устройство было доставлено 25 октября в здание Time Warner Center в Нью-Йорке.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в диалоге с НСН дал свой портрет предполагаемого отправителя.