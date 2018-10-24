Американская волна «почтового терроризма»

Секретная служба США перехватила взрывные устройства в почтовых отправлениях, адресованных семьям двух бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

По сообщению службы, ее сотрудники в ходе обязательной проверки идентифицировали как возможные взрывные устройства две посылки. Адресатом одной значилась бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, другая предназначалась Бараку Обаме. Посылка Клинтонам была перехвачена накануне вечером в пригороде Нью-Йорка, а посылка для Обамы - уже 24 октября в Вашингтоне.

По данным газеты The New York Times, найденная в посылке для Клинтонов бомба похожа на устройство, которое в минувший понедельник нашли у дома американского миллиардера Джорджа Сороса. Он проживает в том же округе штата Нью-Йорк, что и Клинтоны. Газета пишет, что бомба для Сороса представляла собой металлическую трубу, наполненную взрывчатым веществом. Прибывшие саперы произвели контролируемый подрыв устройства. Самого Сороса в тот момент не было дома.

Можно было бы предположить, что рассылка бомб целенаправленно ведется видным представителям демократов и сочувствующим. Тот же Сорос, по некоторым предположениям, тайно финансирует караваны мигрантов, которые двигаются из Центральной Америки к границе США. После проникновения на американскую территорию их задачей будет якобы голосование за представителей демократической партии на промежуточных выборах, поскольку в некоторых штатах для участия в голосовании не требуется никаких документов, удостоверяющих личность, - считают сторонники этой теории. Однако отправители взрывоопасной почты не обошли вниманием и Белый дом, который, как известно, сейчас занимает представитель республиканцев. Бомба в почтовой корреспонденции для Белого дома, по сообщению телеканала CNN, как и все предыдущие, была примитивной по конструкции, но, тем не менее, работоспособной. Правда, позже Секретная служба США информацию о посылке в Белый дом опровергла. А затем уже и самой CNN пришлось эвакуироваться. Офис телекомпании в Нью-Йорке, расположенный в здании Time Warner Center, был эвакуирован в связи с обнаружением подозрительного предмета, похожего на посылки Обаме и Клинтон.

Соблазн представить историю с бомбами-посылками, случившуюся менее чем за месяц до знаковых выборов в США, как очередной пример российского вмешательства, может возникнуть у какой-либо из сторон, которые накануне голосования соревнуются в нелюбви к России. Этого не исключил в интервью НСН сенатор Франц Клинцевич.

«Не думаю, что на высоком государственном уровне будет этот идиотизм. Но то, что найдутся некие, так сказать, «сумасшедшие», которые попытаются этим воспользоваться, создать ажиотаж, кому-то угодить, я этого не исключаю», - отметил сенатор.

А кроме того, сенатор допустил, что все это может быть делом рук спецслужб, как он выразился, «с долгоиграющей картинкой».

Всеволод Нерознак