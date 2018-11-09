Трамп запретил нелегалам просить убежище в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете мигрантам, находящимся в стране нелегально, подавать заявление на получение в США убежища, сообщает Associated Press.

По словам лидера Соединенных Штатов, стране нужны люди, но они должны прибывать легально.

Ранее вице-президент США Майк Пенс, сославшись на разговор с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, обвинил Венесуэлу в финансировании пятитысячного «каравана мигрантов» из Гондураса, который планирует дойти до Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что президент Трамп вскоре встретится с российским коллегой. Встречу лидеров двух государств на полях форума G20 в Аргентине подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заявил, что сам факт встречи даёт надежду на потепление отношений между странами