Американист: Встреча Путина и Трампа улучшит двусторонние отношения

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ заявил НСН, что сам факт договорённости о встрече важен для развития отношений.

Встреча президентов России и США подтверждена официально Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «Интерфакс». По предварительной информации, она состоится на полях саммита G20 в Аргентине в конце ноября.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заявил, что сам факт встречи даёт надежду на потепление отношений между странами (слушайте аудио).

«Нам важно с США продолжать диалог. То, что эта встреча подтверждена — хороший знак, потому что отношения находятся на очень низком уровне. Страдают от многих факторов. Встреча руководителей двух стран может помочь действенность этих негативных факторов преуменьшить, и улучшить отношения. Времени, конечно, не так много остаётся до встречи, я думаю, что повестку дня разберут. Но там много вопросов: и о двусторонних отношениях, связанных с ядерным оружием, и с прочими вопросами — до экономических и других», — заявил Рогулёв.

Напомним, что встреча Путина и Трампа намечалась на 11 ноября. Она могла состояться в Париже на полях юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Однако позже стало известно, что ей воспрепятствовал президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы не отвлекать внимание общественности от главной темы этой даты.