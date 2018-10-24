Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

США обвиняет Венесуэлу в финансировании «каравана мигрантов» из Гондураса

24 Октября 2018 в 00:48
США обвиняет Венесуэлу в финансировании «каравана мигрантов» из Гондураса

Вице-президент США Майк Пенс, сославшись на разговор с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, обвинил Венесуэлу в финансировании пятитысячного «каравана мигрантов» из Гондураса, который планирует дойти до Соединенных Штатов Америки, передает РИА «Новости».

По словам Пенса, поход мигрантов на США организован группами гондурасских левых, которые получили финансирование из Венесуэлы.

Администрация Дональда Трампа намерен сделать все, чтобы не допустить попадания «каравана» на территорию страны и нарушения им американской границы.

Ранее НСН сообщала, что на границе Мексики с Гватемалой находится «караван мигрантов» из Гондураса, численность беженцев составляет порядка пяти тысяч человек. Часть из них предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе. Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что от реакции на это событие президента США Дональда Трампа могут зависеть электоральные настроения перед выборами в Конгресс, которые намечены на 6 ноября.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.