США обвиняет Венесуэлу в финансировании «каравана мигрантов» из Гондураса

Вице-президент США Майк Пенс, сославшись на разговор с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, обвинил Венесуэлу в финансировании пятитысячного «каравана мигрантов» из Гондураса, который планирует дойти до Соединенных Штатов Америки, передает РИА «Новости».

По словам Пенса, поход мигрантов на США организован группами гондурасских левых, которые получили финансирование из Венесуэлы.

Администрация Дональда Трампа намерен сделать все, чтобы не допустить попадания «каравана» на территорию страны и нарушения им американской границы.

Ранее НСН сообщала, что на границе Мексики с Гватемалой находится «караван мигрантов» из Гондураса, численность беженцев составляет порядка пяти тысяч человек. Часть из них предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе. Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что от реакции на это событие президента США Дональда Трампа могут зависеть электоральные настроения перед выборами в Конгресс, которые намечены на 6 ноября.