Трамп ввел режим крупного стихийного бедствия в Калифорнии

Из-за бушующих лесных пожаров Дональд Трамп объявил режим крупного стихийного бедствия в Калифорнии. Об этом американский лидер сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Президент США уточнил, что решение об объявлении крупного стихийного бедствия было принято оперативно из-за необходимости «облегчить страдания» населения штата.

«Я с вами до конца», — добавил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли более сорока человек, передает РЕН ТВ. Еще более двухсот числятся пропавшими без вести.

Лесные пожары уничтожили более 7 тысячи домов, а число эвакуированных местных жителей превышает 300 тысяч, пишет RT.

Стоит отметить, что до сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар, который произошёл в октябре 2017 года. Он охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.

Ранее сообщалось, что лесной пожар уничтожил целый город на севере Калифорнии.

В июле катастрофические лесные пожары охватили Грецию. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила НСН, что это не повлияло на желание российских туристов отдыхать в этой стране.