Трамп напомнил Макрону о мировых войнах

Макрон ранее заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы для защиты от Китая, России и даже США. Президент Трамп в ответ обратился к истории.
«В Первой и Второй мировых война была Германия - как это сказалось на Франции? В Париже уже начали учить немецкий, пока не пришли США», — написал глава Белого дома в Twitter.
Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель идею Макрона поддержала. По ее словам, единая европейская армия показала бы миру, что война в Европе невозможна, и в один прекрасный день такая армия должна быть создана.
Однако, Трамп считает, что предлагая создать общеевропейскую армию, Макрон пытался отвлечь внимание от своих низких рейтингов.
«Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга во Франции в 26 процентов, и уровень безработицы почти достигает 10 процентов. Он просто пытался сменить тему», — предположил американский лидер.
Напомним, что в Госдепе к идеи об единой европейском армии отнеслись настороженно. По словам официального представителя ведомства Хизер Науэрт, США выступают против любых действий, направленных на ослабление НАТО, а страны-союзники не должны выступать против Альянса. О том, что США не позволят осуществиться идее Макрона, ранее НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.