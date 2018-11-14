Среда
14 ноября
USD 67.68
EUR 76.07
Горячие новости

Трамп напомнил Макрону о мировых войнах

14 Ноября 2018 в 07:47
Трамп напомнил Макрону о мировых войнах
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал идею французского лидера Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии. Глава США связал идею Макрона с его низкими рейтингами, а также напомнил ему о Первой и Второй мировых войнах, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Макрон ранее заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы для защиты от Китая, России и даже США. Президент Трамп в ответ обратился к истории.

«В Первой и Второй мировых война была Германия - как это сказалось на Франции? В Париже уже начали учить немецкий, пока не пришли США», — написал глава Белого дома в Twitter.

Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель идею Макрона поддержала. По ее словам, единая европейская армия показала бы миру, что война в Европе невозможна, и в один прекрасный день такая армия должна быть создана.

Однако, Трамп считает, что предлагая создать общеевропейскую армию, Макрон пытался отвлечь внимание от своих низких рейтингов.

«Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга во Франции в 26 процентов, и уровень безработицы почти достигает 10 процентов. Он просто пытался сменить тему», — предположил американский лидер.

Напомним, что в Госдепе к идеи об единой европейском армии отнеслись настороженно. По словам официального представителя ведомства Хизер Науэрт, США выступают против любых действий, направленных на ослабление НАТО, а страны-союзники не должны выступать против Альянса. О том, что США не позволят осуществиться идее Макрона, ранее НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.