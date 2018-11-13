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Канцлер Германии призвала к созданию европейской армии

13 Ноября 2018 в 18:23
Канцлер Германии призвала к созданию европейской армии

«Меркель призвала к созданию «реальной, настоящей» европейской армии», сообщило агентство AFP.

Ранее об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, но американский лидер Дональд Трамп раскритиковал это предложение.

Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США не позволят осуществиться этой идее. «Америка рассматривает идею создания единых вооруженных сил Европы, как конкуренцию для НАТО. Поэтому, с моей точки зрения, Вашингтон никогда не допустит, чтобы европейцы создали свою, независимую сильную армию. Хотя, ситуация действительно может развернуться именно таким образом», — сказал Рар. 


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