Канцлер Германии призвала к созданию европейской армии

«Меркель призвала к созданию «реальной, настоящей» европейской армии», сообщило агентство AFP.

Ранее об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, но американский лидер Дональд Трамп раскритиковал это предложение.

Политолог Александр Рар в эфире НСН отметил, что США не позволят осуществиться этой идее. «Америка рассматривает идею создания единых вооруженных сил Европы, как конкуренцию для НАТО. Поэтому, с моей точки зрения, Вашингтон никогда не допустит, чтобы европейцы создали свою, независимую сильную армию. Хотя, ситуация действительно может развернуться именно таким образом», — сказал Рар.