Рар: США не допустят создания европейской армии

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Путин не сможет провести встречу с Трампом

Владимир Путин не сможет провести в Париже полноценную встречу с Дональдом Трампом из-за плотного графика мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сомнения Трампа по поводу предстоящей встречи президентов.

Действительно, незачем проводить встречу рабочую Путина и Трампа за несколько дней до того, как Вашингтон введет самые жесткие, самые сильные санкции против Москвы за последнее время. Нужно признать, что это – не идея Трампа, который не хочет их вводить, но, получается, что сейчас просто не о чем договариваться. Однако, пройдет несколько месяцев и я уверен, что встреча между Трампом и Путиным произойдёт. Может быть, уже в январе, или в феврале, или в марте следующего года. И тогда оба политика смогут начать очень трудный, но такой нужный процесс переговоров о горячих точках мировой политики.

Топ-2: Макрон заявил о необходимости создания Европой собственной армии

Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. Такое мнение высказал во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europa1.

Америка рассматривает идею создания единых вооруженных сил Европы, как конкуренцию для НАТО. Поэтому, с моей точки зрения, Вашингтон никогда не допустит, чтобы европейцы создали свою, независимую сильную армию. Хотя, ситуация действительно может развернуться именно таким образом. И тут возникает вопрос: а другие европейцы пойдут в армию, во главе которой будут стоять Париж и Берлин? Мне кажется, что, будем честны, для таких стран, как Польша или прибалтийские государства, Америка – это стопроцентный защитник (может быть, и от той же Германии, хотя, в открытую об этом никто не говорит). А у Германии и Франции не хватит авторитета для того, чтобы убедить жителей Восточной Европы подключиться к союзу, который будут возглавлять Париж и Берлин.

Топ-3: Лавров рассказал об убытках ЕС от антироссийских санкций

Убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций превышают 100 миллиардов евро. Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью западной прессе.

Европейские компании начинают просто катастрофически терять российский рынок, который они стали в хорошем смысле завоевывать в начале 90-х. Вакуум, который оставляют европейские поставщики, сейчас активно заполняют другие производители. В первую очередь – российские, а также производители из Азии, которые не участвуют в санкциях против Москвы.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.