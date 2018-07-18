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Трамп на попятную, Сенат в нападение. В США пригрозили РФ новыми санкциями

18 Июля 2018 в 06:54
Трамп на попятную, Сенат в нападение. В США пригрозили РФ новыми санкциями
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконелл во вторник, 17 июля предупредил Россию против вмешательства в американские выборы в ноябре 2018 года и допустил принятие новых антироссийских мер, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Bloomberg.

Сенатор Макконел заявил, что Россия должна помнить, что в США «есть много людей, которые понимают, что на самом деле произошло в 2016 году», и что приписываемое России вмешательство в американские выборы не должно повториться в текущем году.

В то же время в Белом доме президент Дональд Трамп отказался от своих слов, сказанных на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки днём ранее. Тогда американский лидер заявил, что несмотря на заключения спецслужб США о том, что именно Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, наверняка говорить, что это была Россия, не стоит. Президент Трамп также отметил «сильное и весомое» отрицание вмешательства со стороны президента РФ. 

Позднее Дональд Трамп пояснил свои слова, уточнив, что он соглашается с заключением американских спецслужб и что не видит причин, почему кто-то кроме России мог вмешаться в выборы 2016 года.

Напомним, после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки, на Дональда Трампа обрушилась критика американской общественности. Сенатор Джон Маккейн назвал саммит «трагической ошибкой», а выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным одним из самых «позорных» в истории. Также Трампа обвинили в госизмене, а посла США в РФ призвали уйти в отставку.
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