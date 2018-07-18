Трамп на попятную, Сенат в нападение. В США пригрозили РФ новыми санкциями

Сенатор Макконел заявил, что Россия должна помнить, что в США «есть много людей, которые понимают, что на самом деле произошло в 2016 году», и что приписываемое России вмешательство в американские выборы не должно повториться в текущем году.
В то же время в Белом доме президент Дональд Трамп отказался от своих слов, сказанных на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки днём ранее. Тогда американский лидер заявил, что несмотря на заключения спецслужб США о том, что именно Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, наверняка говорить, что это была Россия, не стоит. Президент Трамп также отметил «сильное и весомое» отрицание вмешательства со стороны президента РФ.
Позднее Дональд Трамп пояснил свои слова, уточнив, что он соглашается с заключением американских спецслужб и что не видит причин, почему кто-то кроме России мог вмешаться в выборы 2016 года.
Напомним, после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки, на Дональда Трампа обрушилась критика американской общественности. Сенатор Джон Маккейн назвал саммит «трагической ошибкой», а выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным одним из самых «позорных» в истории. Также Трампа обвинили в госизмене, а посла США в РФ призвали уйти в отставку.