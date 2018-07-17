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Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в госизмене

17 Июля 2018 в 07:18
Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в госизмене
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в госизмене после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Бреннан заявил, что выступление Трампа на совместной с Путиным пресс-конференции более чем соответствует понятию «тяжкие преступления и проступки», за совершение которых президенту Соединенных Штатов может быть объялен импичмент, согласно американской Конституции.

Бывший глава ЦРУ уверен, что действия президента Трампа являются госизменой. По его словам, комментарии Трампа были «имбецильными», а он сам находится «в кармане у Путина».

Напомним, по итогам переговоров в Хельсинки президенты России и США провели совместную пресс-конференцию. В США выступление Дональда Трампа разозлила многих политиков и граждан.
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