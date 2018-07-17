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Маккейн назвал встречу Трампа с Путиным «трагической ошибкой»

17 Июля 2018 в 06:15
Маккейн назвал встречу Трампа с Путиным «трагической ошибкой»
Сенатор Джон Маккейн назвал саммит президентов России и США в Хельсинки «трагической ошибкой», а совместную пресс-конференцию  - «одним из самых позорных выступлений американского президента за всю историю», сообщает Североамериканское бюро НСН.

Представитель Республиканской партии заявил, что президент Дональд Трамп показал, что он не только не может противостоять российскому лидеру Владимиру Путину, но что он и не хочет этого делать.

«Казалось, что он [Трамп] и Путин читали из одного текста, когда президент [Трамп] сделал осознанный выбор защищать тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу, чтобы извергать пропаганду и ложь на весь мир», - сказал сенатор Маккейн.

Напомним, накануне состоялись переговоры президентов России и США в Хельсинки. Лидеры двух стран подвели их итоги в совместной пресс-конференции
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