Маккейн назвал встречу Трампа с Путиным «трагической ошибкой»

Представитель Республиканской партии заявил, что президент Дональд Трамп показал, что он не только не может противостоять российскому лидеру Владимиру Путину, но что он и не хочет этого делать.
«Казалось, что он [Трамп] и Путин читали из одного текста, когда президент [Трамп] сделал осознанный выбор защищать тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу, чтобы извергать пропаганду и ложь на весь мир», - сказал сенатор Маккейн.
Напомним, накануне состоялись переговоры президентов России и США в Хельсинки. Лидеры двух стран подвели их итоги в совместной пресс-конференции