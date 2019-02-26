Тимошенко запускает процедуру импичмента Порошенко

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия Тимошенко объявила о начале процедуры отстранения от власти Петра Порошенко в связи с «хищениями в армии». Как заявила Тимошенко в Верховной Раде, к процедуре импичмента присоединяются другие фракции, которые поддерживают «Батькивщину».

Тимошенко, в частности, поставила в вину действующему президенту закупки в России запасных частей для украинской военной техники» по завышенным ценам, передает RT . Как утверждает соперница Порошенко, это следует из журналистского расследования. Согласно опубликованным материалам, за хищениями в оборонном комплексе Украины стоит лично президент и его окружение.

Ранее Юлия Тимошенко сообщила о возбуждении министерством внутренних дел двух уголовных делах по её заявлениям на команду Порошенко в связи с фальсификациями на президентских выборах.