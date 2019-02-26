Экс-советник президента: Порошенко подкупает социологов перед выборами

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Сейчас самый большой рейтинг среди кандидатов у шоумена Владимира Зеленского — 26%, на втором месте находится действующий глава государства Петр Порошенко с рейтингом 17%. Замыкает тройку лидеров глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, рейтинг которой составляет 13%.
Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что реальный максимальный рейтинг Порошенко находится на уровне 14%. В связи с этим, утверждает эксперт, команда Порошенко подкупила социологов, чтобы те приводили недостоверные данные о рейтнигах кандидатов.
«Порошенко и его команда работает над тем, чтобы подкупить все социологические службы. Большинство уже находится под их контролем, поэтому им верить нельзя. На Украине уже не осталось независимых социологических служб, их запугивают, дают деньги, - таким образом готовятся к крупной фальсификации в сфере исследований. Настало время пригласить серьезные службы, в том числе европейские и американские. Максимальный его рейтинг равен 14%», - сказал Соскин.
«10% они еще могут сфальсифицировать – это 24%, то есть максимум, что они могут набрать. У него страшный антирейтинг после столкновений во Львове и других местах. Процент людей, который за него не проголосует ни при каких обстоятельствах, составляет не менее 60%», - заключил эксперт.
Ранее стало известно, что Петр Порошенко во время своего визита в город Червоноград нахамил шахтёру, вслух возмущавшегося невыплатами зарплаты. После этого, Порошенко потребовал вывести недовольного горняка на сцену, где в жесткой форме заявил ему: «Ты такой шахтёр, как я балерина». В интервью НСН экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что такое поведение президента Украины вызвано осознанием его незавидного положения накануне выборов.