Экс-советник президента: Порошенко подкупает социологов перед выборами

экс-советник президента Украины Леонида Кучмы заявил в эфире НСН, что команда Петра Порошенко уже подкупила большинство социологических служб страны.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта. Сейчас самый большой рейтинг среди кандидатов у шоумена Владимира Зеленского — 26%, на втором месте находится действующий глава государства Петр Порошенко с рейтингом 17%. Замыкает тройку лидеров глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, рейтинг которой составляет 13%.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что реальный максимальный рейтинг Порошенко находится на уровне 14%. В связи с этим, утверждает эксперт, команда Порошенко подкупила социологов, чтобы те приводили недостоверные данные о рейтнигах кандидатов.

«Порошенко и его команда работает над тем, чтобы подкупить все социологические службы. Большинство уже находится под их контролем, поэтому им верить нельзя. На Украине уже не осталось независимых социологических служб, их запугивают, дают деньги, - таким образом готовятся к крупной фальсификации в сфере исследований. Настало время пригласить серьезные службы, в том числе европейские и американские. Максимальный его рейтинг равен 14%», - сказал Соскин.