Тарасова вступилась за Медведеву перед СМИ

Тренер Татьяна Тарасова обвинила СМИ в травле фигуристки Евгении Медведевой, которая не смогла квалифицироваться в финал серии Гран-при по фигурному катанию.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Тарасова отметила, что в сторону Медведевой идет «самая настоящая травля».

«И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают ее взгляд... Да чтоб они провалились на месте!» — цитирует тренера RT.

Тарасова также сказала, что на Медведеву «накинулись, как на живое мясо», сообщает Ura.ru.

Отметми, что тренер Медведевой Брайан Орсер в беседе с журналистами признался, что разочарован результатами ее выступления на Гран-при во Франции.

Ранее в интервью НСН двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил, как из-за травли был вынужден закрыть комментарии к аккаунту, чтоб оградить от обидчиков своих поклонников.