«Она снова будет сиять». Орсер разочарован прокатом Медведевой

Тренер российский фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер в беседе с журналистами признался, что разочарован результатами ее выступления на Гран-при во Франции.

«Сейчас я очень разочарован. Но обещаю, что никогда не потеряю веру в нее. Еще наступит время, когда она снова будет сиять», — заявил канадский специалист, которого цитирует «360».

По итогам двух прокатов Медведева набрала 192,81 балла, заняв в Гренобле только четвертое место. Для дальнейшего выхода в финал Гран-при ей была необходима победа. После короткой Медведева была на третьей строчке, уступая двум спортсменкам из Японии. Однако ее надежда на произвольный прокат не оправдались. Фигуристке не удался каскад двойной аксель – тройной риттбергер. Также у нее не получился каскад тройной флип – тройной тулуп.

В итоге в финале Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере Россию представят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.