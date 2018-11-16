Из фанатов в хейтеры. Траньков опечален травлей в соцсетях

ФОТО: Максим Траньков // Instagram

Олимпийский чемпион объяснил НСН, почему был вынужден закрыть комментарии к своей странице в Instagram.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков подвергся травле фанатов в соцсетях. Об этом он написал в своём Instagram. Поводом для конфликта с болельщиками стало высказывание в интервью фигуриста о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой. По его словам, никто из спортсменов не поддерживал первую, так как все болели на Играх в Пхёнчхане за вторую.

В интервью НСН двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил, что был вынужден закрыть комментарии к аккаунту, чтоб оградить от обидчиков своих поклонников. При этом он подчеркнул, что не имеет предвзятого отношения ни к кому из своих коллег.

«Никакого конфликта у меня ни с кем нет, я просто не хочу, чтобы адекватные люди, их дети, которые подписаны на меня, читали тот ужас, который был на моей странице. Поэтому просто закрывают комментарии на странице. И хочу добавить, у меня нет никакого предвзятого отношения ни к одному из наших спортсменов. Я поддерживаю любого члена нашей сборной», — заявил Траньков.

Он также выразил сожаление, что среди поклонников фигурного катания есть люди, способные на такие громкие угрозы.

«Обидно, что у нас в России есть такие болельщики фигурного катания, читающие между строк. Пытающиеся найти какую-то подоплёку там, где её нет. Я расстроен только тем, что уровень боления переходит в какую-то непонятную мне категорию: из поддержки любимых спортсменов в травлю специалистов, оскорбления детей, пожелания изнасилования, смерти. Это, как мне кажется, слишком. Не знаю, может, фанаты являются какой-то новой церковью, чтобы взывать к моей совести? Может, мне причаститься к ним прийти? Так я в эту “церковь” не вступал, я просто стараюсь быть честным, говорю то, что думаю. Мне кажется, это должно вызывать уважение, а не негатив», — заметил фигурист.

Противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой проявилось особенно ярко на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Там Загитова взяла золото, обогнав свою соперницу. Примечательно, что большинство коллег Транькова вступились за него, отметив, что никаких сверхъестественных мыслей в своём высказывании он не допустил.