Суд аннулировал экоэкспертизу по китайскому заводу на Байкале

Положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала китайского завода по розливу воды признано незаконным. Такое решение вынес Кировский районный суд Иркутска, удовлетворив соответствующий иск природоохранной прокуратуры, передает «Интерфакс».

Прокуратура, в частности, установила, что эксперты, при подготовке заключения, не приняли во внимание, что рядом с будущим предприятием обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Надзорное ведомство также возмутилось близким размещением завода к кромке поверхности озера в районе рабочего посёлка Култук. Кроме того, был нарушен порядок проведения общественных слушаний по данному проекту.Росприроднадзор и представители инвестора не согласились с доводами прокуратуры, однако суд встал на сторону надзорного ведомства. Ранее местные жители организовали несколько акций против строительства завода, первую очередь которого планировалось ввести в строй в конце текущего года.

Ранее шоумен Сергей Зверев рассказал в эфир НСН, что хотел пойти к Путину, чтобы защитить Байкал, однако в итоге организовал одиночный пикет на Красной площади.