Суд аннулировал экоэкспертизу по китайскому заводу на Байкале

Положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала китайского завода по розливу воды признано незаконным. Такое решение вынес Кировский районный суд Иркутска, удовлетворив соответствующий иск природоохранной прокуратуры, передает «Интерфакс».
Росприроднадзор и представители инвестора не согласились с доводами прокуратуры, однако суд встал на сторону надзорного ведомства. Ранее местные жители организовали несколько акций против строительства завода, первую очередь которого планировалось ввести в строй в конце текущего года.
Ранее шоумен Сергей Зверев рассказал в эфир НСН, что хотел пойти к Путину, чтобы защитить Байкал, однако в итоге организовал одиночный пикет на Красной площади.