Зверев хотел пойти к Путину, но пошёл на пикет в защиту Байкала

Суперзвезда и стилист рассказал НСН, почему решил привлечь внимание общественности к проблеме сохранности озера Байкал.

СУПЕРЗВЕЗДА Сергей Зверев в пресс-центре НСН рассказал, почему для решения проблемы строительства завода на берегу озера Байкал решил использовать метод одиночного пикета.

«Дело в том, что я родом с Байкала. Иркутская область. Каждый год я езжу к маме на Байкал. Окна выходят на природу, на поезда. И каждый день поезда увозят лес в Китай. Последняя точка кипения настала, когда я узнал о строительстве завода. И что меня совсем обеспокоило, оказалось, что строит его та семья, которая вывозит лес. Леса практически нет. Они решили теперь грабить Байкал. Меня это жутко возмутило. Я подумал, пока я запишусь на приём к Владимиру Путину, они десять заводов построят. Поэтому мы, я моя помощница, решили напечатать плакат и пойти на Красную площадь», — рассказал Зверев.

Напомним, с началом весны по всей России прошли акции протеста и уже собрано 900 тысяч подписей в защиту озера Байкал. Поводом стало строительство на озере завода по розливу питьевой воды для дальнейшего экспорта в Китай. 15 марта стало известно о приостановке строительства завода, однако окончательная судьба стройки пока не известна.