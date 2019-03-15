Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Общество

Зверев хотел пойти к Путину, но пошёл на пикет в защиту Байкала

15 Марта 2019 в 14:17
Зверев хотел пойти к Путину, но пошёл на пикет в защиту Байкала

Суперзвезда и стилист рассказал НСН, почему решил привлечь внимание общественности к проблеме сохранности озера Байкал.

СУПЕРЗВЕЗДА Сергей Зверев в пресс-центре НСН рассказал, почему для решения проблемы строительства завода на берегу озера Байкал решил использовать метод одиночного пикета.

«Дело в том, что я родом с Байкала. Иркутская область. Каждый год я езжу к маме на Байкал. Окна выходят на природу, на поезда. И каждый день поезда увозят лес в Китай. Последняя точка кипения настала, когда я узнал о строительстве завода. И что меня совсем обеспокоило, оказалось, что строит его та семья, которая вывозит лес. Леса практически нет. Они решили теперь грабить Байкал. Меня это жутко возмутило. Я подумал, пока я запишусь на приём к Владимиру Путину, они десять заводов построят. Поэтому мы, я моя помощница, решили напечатать плакат и пойти на Красную площадь», — рассказал Зверев.

Напомним, с началом весны по всей России прошли акции протеста и уже собрано 900 тысяч подписей в защиту озера Байкал. Поводом стало строительство на озере завода по розливу питьевой воды для дальнейшего экспорта в Китай. 15 марта стало известно о приостановке строительства завода, однако окончательная судьба стройки пока не известна.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.