Эколог рассказал о подтасовках в строительстве завода на Байкале

Андрей Пешков адресовал в эфире НСН вопрос, почему нарушения законодательства в ходе строительства завода на берегу озера, правоохранителям.

Чтобы не нанести ущерб дну озера Байкал власти намерены проложить трубу под озером на глубине 40 метров. Это отговорка и нарушение законодательства РФ, заявил в эфире НСН Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков в ходе пресс-конференции на тему: «Слив Байкальских вод: Кто продаёт национальное достояние России?». Однако почему оно не преследуется по закону, остаётся неясным.

«Всё, что связано с этим объектом — профанация, подтасовка и нарушение действующего законодательства. Которое квалифицируется 26 главой. И почему это до сих пор не квалифицируется — вопрос к правоохранителям», — заявил Пешков.

Ранее в эфире НСН руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова рассказала, как ежегодно сокращается охранная зона вокруг озера.

Напомним, 15 марта было приостановлено строительство завода по разливу питьевой воды из Байкала для последующего экспорта в Китай. Этого удалось добиться только после общественного резонанса, который привлёк к проблеме Сергей Зверев, вышедший на одиночный пикет к стенам Кремля против строительства завода.