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Стали известны дата и место прощания с Булдаковым

3 Апреля 2019 в 16:15
Стали известны дата и место прощания с Булдаковым
ФОТО: РИА Новости

Церемония прощания Алексеем Булдаковым, по предварительным данным, состоится в московском Доме кино в предстоящее воскресенье, 7 апреля. Как отмечает ТАСС, об этом сообщила подруга семьи народного артиста России Татьяна Руднева.

Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Булдаков умер в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей. По предварительным данным, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Актёру было 68 лет.

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Известность пришла к Булдакову после выхода в 1995 году на экраны фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты», где артист сыграл роль генерала Иволгина. За этот фильм в 1996 году он получил премию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль». Кроме того, он прославился своими ролями в комедиях Рогожкина «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».

Ранее в беседе с НСН актёр Алексей Панин, неоднократно снимавшийся вместе с Булдаковым, рассказал, каким ему запомнился актёр на съёмочной площадке.

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