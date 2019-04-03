«Простой, настоящий человек». Егор Кончаловский о Булдакове

Сегодня, 3 апреля, скончался народный артист России актёр Алексей Булдаков. Об этом сообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов на своей странице в соцсетях, сообщает ТАСС. Неделю назад Алексею Булдакову исполнилось 68 лет. Сообщается, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В эфире НСН режиссер и сценарист Егор Кончаловский вспоминал, каким человеком был Булдаков.

«Это очень грустная новость, я хорошо Лешу знал, и не раз с ним работал. Он был замечательный русский человек, абсолютно без претензий, абсолютно без чего-то наносного. Это был простой, настоящий, человек, с которым было легко разговаривать, легко смеяться, легко сидеть, легко работать. Очень хороший человек. Я рад, что довелось с ним поработать, я абсолютно уверен в том, что у артиста такая судьба, что когда он уходит, он остается с нами в виде своих работ, характеров, которые он сыграл в фильмах, спектаклях. Пусть земля ему будет пухом! Вечная память», - добавил он.

Известность и всенародная любовь пришла к Булдакову после съемок в фильме «Особенности национальной охоты», который вышел на экраны страны в 1995 г. В кинокартине актер сыграл роль генерала Иволгина. Впоследствии в этой же роли он снялся в других фильмах своеобразного сериала режиссёра Александра Рогожкина: «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».