Панин рассказал, как дурачился с Булдаковым на съёмках

ФОТО: Алексей Булдаков // Кадр из сериала

Актёр поделился с НСН воспоминаниями об ушедшем коллеге и об эпохе нетипичного кино.

Ушёл из жизни Народный артист России, исполнитель главной роли в сериале «Особенности национальной охоты», Алексей Булдаков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актёру было 68 лет.

Актёр Алексей Панин, неоднократно снимавшийся вместе с Булдаковым, рассказал НСН, каким ему запомнился актёр на съёмочной площадке.

«Мы никогда не общались близко, мы просто снимались с ним в 3-4 картинах. Я могу сказать только о нём, как об актёре. Алексей Иванович был удобным партнёром на съёмочной площадке. Несмотря на свою бешеную популярность после “Особенностей национальной охоты”, когда я был молодой актёр, Алексей Иванович — на пике своей славы, он был абсолютно контактным, не звёздным», — рассказал Панин.

Особенная атмосфера царила на площадке, когда в картине снимались такие артисты, как Булдаков, отметил актёр. По его словам, это было больше похоже на жизнь дружной семьи, чем на рабочий процесс.

«Я помню, что в двух картинах мы снимались с ним у Михаила Кокшенова. И это была такая классная компания! Панкратов-Чёрный, Наталья Крачковская, Наташа Хорохорина, Витя Чернов, Алексей Булдаков — то есть, такие актёры, из того времени. И мне было очень интересно с ними рядом находиться, потому что все смеялись, ржали, друг друга подкалывали, это было не кино в привычном понимании, а такие междусобойчики, где мы просто дурачились и как одна семья проводили время. Когда мы снимали какие-то сцены в подвале дома у Кокшенова, его жена бегала к ним на этаж варила сосиски, и мы все вместе ели их в подвале! Это же в кино бывает нечасто, это бывает только, когда все очень близкие люди. Это хорошие были времена», — поделился воспоминаниями Панин.

Алексей Булдаков известен российскому зрителю в первую очередь по сериалу «Особенности национальной охоты». Также он снимался в картинах «Ширли-мырли», «Особенности национальной рыбалки», «Участок», «Гитлер капут!», «Утомленные солнцем 2: Предстояние». Помимо кинематографической работы, служил в театрах Павлодара (Казахстан), Томска, Рязани, также в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского. В 1985—1993 годах был актером Театра-студии киностудии «Беларусьфильм».