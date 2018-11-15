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США готовятся ввести в отношении России «драконовские» санкции

15 Ноября 2018 в 09:05
США готовятся ввести в отношении России «драконовские» санкции

США намерены хорошенько взвесить очередные санкции в отношении России из-за «дела Скрипалей». Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает РИА Новости. По его словам, предложенные меры «более драконовские», поэтому необходимо оценить все риски, отмечает RT.

«Второй раунд более драконовский… И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать про и контра, риски», —сказал Форд.

Отравление в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта, напоминает «Утро.ру». Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву. Однако Россия обвинения отвергает, называя их голословными.

Ранее президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН посчитал санкционную политику Соединенных Штатов недальновидной.

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