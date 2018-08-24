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Армия и вооружение

«Америка становится всё более одинокой». Эксперт о санкциях за покупку С-400

24 Августа 2018 в 12:33
«Америка становится всё более одинокой». Эксперт о санкциях за покупку С-400

Президент Американского института в Москве в эфире НСН посчитал позицию Вашингтона недальновидной.

США могут ввести санкции против своих союзников, если те будут закупать у России ЗРК С-400. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Хизер Науэрт. По её словам, проблема заключается в том, что российский зенитно-ракетный комплекс несовместимы с системами НАТО, говорится в стенограмме брифинга.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН назвал подобные заявления США недальновидной политикой.

«Это заявление находится в полном соответствии с общей политикой США об изоляции России и ослаблении её экономики, наложении санкций не только на те страны, которые можно назвать союзниками России, но и на ближайших союзников по НАТО. Это недальновидная политика, потому что европейские страны уже начинают проявлять некоторое сопротивление этому диктату. Мы это видим на примере конкретных шагов, в том числе серии встреч представителей европейских стран с российскими лидерами, а также тем, что Европа собирается ввести собственную платёжную систему, также разговоры идут о создании собственной системы безопасности параллельно с НАТО», - отметил американист.

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По словам Эдуарда Лозанского, США из-за внешней политики становятся всё более одинокими.

«Вся эта политика недальновидна. Возможно, она принесёт тактические успехи: некоторые страны, почувствовав угрозу санкций, изменят решение, но стратегически все они будут искать альтернативные союзы и альянсы. Сейчас мы видим, что Америка становится всё более одинокой. Её лидеры настолько озабочены свержением Трампа и внутренними проблемами, что долгосрочная внешняя политика становится неуправляемой и нанесёт вред самим Соединённым Штатам», - заключил в эфире НСН Лозанский.

Напомним, ранее стало известно, что исполнение контракта по поставкам С-400 Турции начнётся в 2019 году. Об этом рассказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев 21 августа. По его словам, документ исполняется в согласованные сроки. Анкара закупает две батареи ЗРК. Они будут обслуживаться турецким персоналом, сообщают РИА Новости.

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