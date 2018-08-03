«Сплин»: На «НАШЕСТВИИ» споем малоизвестные песни

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция группы «Сплин» и ее лидера Александра Васильева.

Группа «Сплин» в своем выступлении на «НАШЕСТВИИ-2018» исполнит малоизвестные песни, рассказал лидер группы Александр Васильев на пресс-конференции НСН на поле фестиваля 3 августа.



«Мы будем играть малоизвестные песни, - сказал музыкант. - Несколько фестивалей подряд мы играли хиты, а в этом году сыграем песни с нового альбома “Встречная полоса”. Я эти песни называю малоизвестными». «Мы никогда еще не играли на людях эти песни», - добавил лидер группы «Сплин».

Александр Васильев заявил, что «НАШЕСТВИЕ-2018» станет одним из важнейших для группы в этом году. «Мы ждем прошлогоднего дождя. Если вы помните, кто был здесь в прошлом году», - добавил он.

Ранее Диана Арбенина пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» заявила, что ее дети, если вдруг соберутся выступить на фестивале, покажут высокий класс вокального мастерства.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. Группа «Сплин», наряду с другими музыкантами, выступит на «Главной сцене» 3 августа. Всего в фестивале примут участие более 150 исполнителей. Кроме того, в этом году впервые на третьей сцене «Высоцкий» выступят молодые исполнители-участники конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».