Арбенина: Мои дети смогут блестяще выступить на «НАШЕСТВИИ»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» Арбенина рассказала о гордости за своих детей.

Диана Арбенина пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» заявила, что ее дети, если вдруг соберутся выступить на фестивале, покажут высокий класс вокального мастерства. Напомним, что два года назад Арбенина вышла на сцену «НАШЕСТВИЯ» в компании своего сына Артёма, с которым исполнила несколько песен.

«Она сама виновата: заболела, потому что ходила босиком у бабушки на даче. Поэтому, к сожалению, Артём выступал тогда один. Но за это время они окрепли в плане музыки, и «петухов» она выдавать не будет, если выйдет на сцену, и я этим очень горжусь. Потому что мне очень не нравится, когда родители «умирают» над своими детьми, от такого родительского трепета, а ребенок стоит и фальшивит со страшной силой. Мне бы этого очень не хотелось. Поэтому, если они выйдут на сцену, то они будут петь лучше, чем раньше пел Артём», - заявила она.

Кроме того Аребнина рассказала, что ее сын забросил подаренную ему ударную установку и теперь увлекся боксом.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.