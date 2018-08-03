Пресс-конференция группы «Сплин» на «НАШЕСТВИИ»

Александр Васильев в пресс-центре НСН ответит на вопросы журналистов.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция группы «Сплин» и ее лидера Александра Васильева. Участники одного из самых любимых среди гостей фестиваля коллективов расскажут о своих впечатлениях от Главного Приключения Года, а также ответят на острые вопросы журналистов о своем творчестве и не только.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей.