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СМИ: Самолет в Сирии был сбит террористами «Джейш аль-Ислам»

7 Марта 2018 в 17:21
СМИ: Самолет в Сирии был сбит террористами «Джейш аль-Ислам»

Сирийская террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту 6 марта был сбит. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на сообщение ливанского издания Ad-Diyar. Там сообщается, что боевики расстреляли борт из пулеметов, когда тот заходил на посадку.
Таким образом, «Джейш аль-Ислам» решила ответить на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

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Однако ранее Минобороны РФ утверждало, что огонь по вертолету не открывали, а причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

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