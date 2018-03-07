СМИ: Самолет в Сирии был сбит террористами «Джейш аль-Ислам»

Сирийская террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту 6 марта был сбит. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на сообщение ливанского издания Ad-Diyar. Там сообщается, что боевики расстреляли борт из пулеметов, когда тот заходил на посадку.

Таким образом, «Джейш аль-Ислам» решила ответить на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Однако ранее Минобороны РФ утверждало, что огонь по вертолету не открывали, а причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.