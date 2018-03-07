Четверг
08 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Происшествия

Эксперт о крушении Ми-8: Это самый надёжный вертолёт

7 Марта 2018 в 16:34
Эксперт о крушении Ми-8: Это самый надёжный вертолёт

Военный аналитик в эфире НСН рассказал о качествах разбившегося в Чечне вертолета Ми-8.

Два человека выжили в результате крушения вертолёта Ми-8 в Чечне. Ещё пятеро, по предварительной версии, погибли. В региональном Минздраве подтвердили гибель троих человек. Сейчас на месте катастрофы работают две бригады Центра медицины катастроф, сообщает ТАСС. СМИ сообщили, что крушение могло произойти из-за плохой погоды, в результате которой Ми-8 лопастями задел землю, пишут РИА Новости.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире НСН рассказал, что данный тип вертолётов является самым надёжным.

«Существуют десятки модификаций вертолёта, включая последний, который был сделан для полярного круга. Это один из самых массовых вертолётов мира. Он с 70-х годов до сегодняшнего дня производится. Восьмёрка – это самая надёжная машина, прошедшая огонь, воду, медные трубы, конфликты по всему миру», - заявил НСН Дрозденко.

Напомним, вертолёт Ми-8 разбился недалеко от населённого пункта Хильдехарой 7 марта. Источники в экстренных службах рассказали, что он принадлежит пограничной службе ФСБ, сообщает «Русская планета». В настоящий момент остаётся неизвестной судьба четырёх пассажиров вертолёта.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.