Эксперт о крушении Ми-8: Это самый надёжный вертолёт

Военный аналитик в эфире НСН рассказал о качествах разбившегося в Чечне вертолета Ми-8.

Два человека выжили в результате крушения вертолёта Ми-8 в Чечне. Ещё пятеро, по предварительной версии, погибли. В региональном Минздраве подтвердили гибель троих человек. Сейчас на месте катастрофы работают две бригады Центра медицины катастроф, сообщает ТАСС. СМИ сообщили, что крушение могло произойти из-за плохой погоды, в результате которой Ми-8 лопастями задел землю, пишут РИА Новости.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире НСН рассказал, что данный тип вертолётов является самым надёжным.

«Существуют десятки модификаций вертолёта, включая последний, который был сделан для полярного круга. Это один из самых массовых вертолётов мира. Он с 70-х годов до сегодняшнего дня производится. Восьмёрка – это самая надёжная машина, прошедшая огонь, воду, медные трубы, конфликты по всему миру», - заявил НСН Дрозденко.

Напомним, вертолёт Ми-8 разбился недалеко от населённого пункта Хильдехарой 7 марта. Источники в экстренных службах рассказали, что он принадлежит пограничной службе ФСБ, сообщает «Русская планета» . В настоящий момент остаётся неизвестной судьба четырёх пассажиров вертолёта.